４回慶応２死一、三塁、大棒が適時二塁打を放ち、１点を返す＝サーティーフォー保土ケ谷◆慶応１−３武相慶応は１０年ぶりとなる県大会初戦敗退。主将の徳留は「本当に悔しい。初戦ということで、少し気負いすぎたかもしれない」と振り返った。六回まで毎回得点圏に走者を進めるなど攻めたてたが、あと一本が出ず１５残塁。森林監督は「相手左腕が外角にきっちり投げてきた。捉えきれなかった」と武相を称えた。３年ぶりの