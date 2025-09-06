俳優山田裕貴（34）が、5日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。LINEの返信について明かした。MCの笑福亭鶴瓶が、23年のNHK大河ドラマ「どうする家康」で山田と共演した嵐の松本潤（42）に事前取材。鶴瓶が「潤が言うとったけど、『あいつはホンマは根暗や』と。なぜならばLINEの返事が遅いと。だいぶ遅いって」と伝えた。すると山田は「そうなんですよ。ほっといちゃうんですよ、携帯。何か、撮影とか続いてると、