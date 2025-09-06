「札幌演劇シーズン２０２５」参加作品で、演劇ユニット「ＴＥＡＭＮＡＣＳ」の森崎博之が脚本・演出を務める舞台「ＨＯＮＯＲ〜守り続けた痛みと共に」が６日、札幌・かでるホールで開幕した。「ＴＥＡＭＮＡＣＳ」が２００７年に東京、大阪、札幌の３都市で上演し、４万８０００人を動員した作品。１８年ぶりの再演となる今回は、脚本・演出に加え出演を担う森崎博之のほか、ボーイズユニット「ＮＯＲＤ」から、舟木健、