西武・鳥越裕介ヘッドコーチが６日、ロッテ戦（ベルーナドーム）前に球場最寄り駅の西武球場前駅で行われた「ライオンズピンクリボンキャンペーン２０２５」のイベントに参加した。２００８年に夫人を乳がんで亡くした同コーチは「自分と同じ思い、同じ苦しみを味わってほしくない。この活動の輪を広げていきたい」と２００９年から乳がんの早期発見、早期治療、早期診断を呼びかける活動を続けている。この日は駅前広場に乳が