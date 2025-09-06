◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）クラシックへとつながる２歳重賞に１２頭が出走し、武豊騎手が騎乗した４番人気のスマートプリエール（牝、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は３着だった。同騎手は母のスマートレイアーとのコンビで２０１４年の阪神牝馬Ｓ、２０１７年の京都大賞典と、２度のＧ２勝利を飾っている。デビュー２戦目だった前走の２歳未勝利（函館・芝１８０