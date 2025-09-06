【モデルプレス＝2025/09/06】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のKOKONAとSUZUが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】ME:I・KOKONA＆SUZU、ミニ丈で美脚披露◆KOKONA＆SUZUがランウェイデビューメインアーティストとして出演するME:Iのメンバーの2人が、シークレットでファッションショーへ初出