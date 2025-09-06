ムード歌謡グループ「純烈」が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、リーダー酒井一圭（50）が同局番組のパーソナリティーについて明かした。酒井は4月から「酒井一圭Brand−NewMorning」（金曜前5・00）でパーソナリティーを務めている。「生放送。4時入り。3時起き」と、“超早朝勤務”を告白し、パーソナリティーの「ナイツ」らを驚かせた。早い時間の仕事だが、メリットもあ