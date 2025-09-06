6日正午前、東京・品川区のマンションで火事があり、煙を吸い込んだ3人が病院に搬送されました。【映像】現場周辺の様子6日午前11時半頃、東京・品川区荏原で5階建てマンションの3階の一室から火が出ました。火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、煙を吸い込んだ3人が病院に搬送されました。いずれも意識はあるということで、警視庁などが出火原因を調べています。現場は東急目黒線西小山駅から南東に700mほどの、隣