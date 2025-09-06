Xで「裏金」が頻出した期間の自民党旧安倍派の主な出来事自民党が大敗した参院選以降の石破茂首相を巡るX（旧ツイッター）投稿を調べたところ、7月下旬から8月上旬に「裏金」という単語が頻出していたことが6日、分かった。派閥裏金事件を起こした旧安倍派が「石破降ろし」を活発化させた時期に当たるが、その後内閣支持率は上昇。識者は「裏金議員が動くことで事件批判が再燃し、首相への同情が広がった可能性がある」と話す。