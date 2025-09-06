◇MLB オリオールズ2×-1ドジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）ドジャースは、ダルトン・ラッシング選手が6回の第3打席で自打球を足に当て、負傷交代するアクシデントが起こりました。ラッシング選手はこの日、8番・捕手で先発出場。大谷翔平選手と先発バッテリーを組みました。1点を追う6回、フレディ・フリーマン選手の19号ソロで追いつくと、2アウト1、2塁と勝ち越しの好機にラッシング選手は自打球が右足のすね付近に