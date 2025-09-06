千鳥・ノブが５日にフジテレビ系で放送された「酒のツマミになる話」に出演し、激痛を伴う寄生虫アニサキスによる食中毒を２回経験したことを明かした。次は「死ぬ確率もある」と話して共演者の驚きを誘った。番組では健康の話題になり、ノブは「アニサキスあるじゃないですか。寄生虫の。５年前にしめ鯖を食べて当たったんです。めっちゃ珍しいんです。０・５％くらいの確率だそうで。もう当たることはないだろうと思ったら４