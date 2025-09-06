歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。お笑いタレントの明石家さんま（70）の健康法について語った。和田はさんまについて「本当にあいつ元気」と脱帽し、「そんで聞いたら、意外にどんな病気になっても薬を飲まないんだって」と驚きの健康法を明かした。自力で治すポリシーだと言われると「そうそうそう。太陽に当たるとか、マジで。表