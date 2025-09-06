元日本ハムの杉谷拳士氏が５日（日本時間６日）、サンディエゴで行われたエンターテイメント球団サバンナ・バナナズの試合に出場。再びきつねダンスを披露した。杉谷氏は登場曲のＹＯＡＳＯＢＩの「アイドル」に乗って、歌い踊りながら打席へ。初球がボールとなると打席にバットを置き、一塁ベンチから出てきたチームメートとともにきつねダンスを踊った。同球団の公式Ｘ（旧ツイッター）はその様子を動画で投稿。フォロワー