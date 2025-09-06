《[重要]NHK受信料のお支払いについて（期限間近）》9月5日、フリーアナウンサ―でNHKキャスターの堀若菜が、このような表題が書かれたメールを受け取ったことを、自身のXにポストした。タイトルに続き《受信料のお支払いがまだ確認できておりません》《期日までにご入金がなかった場合、サービスを一時停止させていただく可能性があります》などの言葉が続き、《お支払い期限》として《2025年09月06日（水）》と記されていた