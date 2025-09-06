政治ジャーナリストの青山和弘氏が６日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。石破茂首相が首相続投に向けたウルトラＣを検討していることを明かした。参院選大敗後も続投への意欲を見せる石破茂首相だが、事実上の退陣勧告とも言える総裁選の前倒しの意向を示す議員が過半数を超えそうな勢いとなり、八方塞がり状態となりつつある。通常なら投票の前に自分で辞意を表明するべきとの声が高まるなか