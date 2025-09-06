初回から勢いのある中日打線につかまった。巨人・井上温大投手（２４）が６日の中日戦（バンテリン）に先発し、初回に中日の細川とボスラーに連続弾を浴びて一挙３失点。試合序盤から痛い失点となった。今季５勝目に向けてマウンドに上がった井上は、一死走者なしから田中に自身のグラブを襲う内野安打を打たれて出塁を許した。二死一塁から４番・細川に２投目、１４７キロの低め直球を捉えられると左翼スタンド中段に先制２ラ