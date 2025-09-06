◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人の船迫大雅投手が中日戦に２番手で登板。１回１３球で３者凡退に抑えた。１―４の３回に早期に降板となった先発・井上に代わってマウンドへ。先頭・ボスラー、６番・山本を２者連続空振り三振。７番・チェイビスを一飛に打ち取って無失点に抑えた。船迫はこの試合前で今季４８登板目。昨年の自己最多５１登板も目前となってきた。