◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）今季５勝目を目指して先発した巨人・井上温大投手が２回まででマウンドを降りた。２本の本塁打を含む７安打で４失点でのノックアウトとなった。井上は１回、１死からの田中幹也内野手の当たりは二塁ベースにあたってバウンド変わり遊撃内野安打。２死となってから、細川成也外野手に打った瞬間にわかる左翼スタンドへの１６号２ラン本塁打を浴び２点。さらに、こ