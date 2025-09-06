大相撲の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古に出向いた。関取衆の申し合い稽古では関脇・霧島（音羽山）、幕内上位の若元春（荒汐）に勝利するなど、計１２番取って５勝７敗。霧島とは７番連続で取る場面もあり「連続でやったから、もっと番数を取った気がする。終盤は体力がなくなった。（霧島関は）体力が違いますね」と、場所前に幕内屈指の稽古量で調整をする霧島のすごさを肌で感じた様子だ