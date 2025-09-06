◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人の中山礼都内野手が同級生の中日・高橋宏斗投手からマルチ安打をマークした。「６番・右翼」でスタメン出場。まずは３点を追う２回無死一塁で高橋宏から右前安打を放った。さらに３点を追う３回２死一塁では左前安打。巧みなバットコントロールで快音を響かせ続けた。中山と高橋宏は愛知・中京大中京時代の同級生。これまでの対戦では５月１７日の中日戦（