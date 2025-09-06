全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のフォカッチャ専門店『Focacceria Altamura（フォカッチェリアアルタムーラ）』です。本場仕込みの噛みしめ系フォカッチャで、一杯「フォカッチャは肉まんみたいに安くて手軽で、時々無性に食べたくなる味だった」と語る、店主の山本誠さん。「パンの街」と呼ばれる南イタリアはプーリア州・アルタムーラのパン屋で学んだ、本