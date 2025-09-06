¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í(6Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬2²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¤ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤éÃæÆü¤Î4ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¡¢147¥­¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¶áÊÕ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢2¼ÔÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·½é²ó¤«¤é3ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·