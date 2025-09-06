NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。西武は渡邉勇太朗投手を1軍登録しました。渡邉投手は今季19試合に先発登板し、5勝8敗、防御率2.91の成績。前回登板の8月26日、日本ハム戦では5回90球を投げ被安打5、5奪三振、3四球、2失点の内容。2点ビハインドで降板しましたが、チームが7回に同点に追いついたため渡邉投手に勝ち負けは付かず。翌日に登録抹消となっていました。