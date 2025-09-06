【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は５日（日本時間６日）、予定されていた登板日より３日も早く、急きょ先発マウンドに上がった。敵地でのオリオールズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場。投手としては３回２／３を３安打無失点で、打者では３打数無安打、１四球だった。ドジャースは九回二死、スコットがソロ本塁打を浴びて１―２でサヨナラ負けし、４連敗となった。ナ・リー