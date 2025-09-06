CONVERSE（コンバース）の「ONE STAR（ワンスター）」は、1974年に誕生して以来、世界中で愛され続けているスニーカーモデル。今回は、発売当時のカラーやデザインを忠実に再現した、「ONE STAR J VTG」をご紹介します。スニーカーラバーさんの心をくすぐる注目シューズは、公式オンラインストアなどで9月12日（金）より順次販売がスタート。ゴールドの「ONE STAR」が11年ぶりにカムバック！コンバースの限定ライン「TimeLine（タ