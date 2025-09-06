メキシコ代表は5日、国際親善試合 日本代表戦に向け、会場のオークランド・コロシアムにて公式会見を実施した。メキシコ代表を率いるのは、かつて日本代表を指揮したハビエル・アギーレ監督だ。アルベルト・ザッケローニ監督の後任として2014年8月に就任するも、スペイン時代の八百長関与疑惑が浮上し、約半年間で契約解除に。その後は母国メキシコのモンテレイ、久保建英も所属したマジョルカなどの指揮官を務め、昨年7月に自