本田圭佑が元日本代表MF鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出場。2014年のブラジル・ワールドカップを振り返った。アルベルト・ザッケローニ監督が率いた日本は、グループステージの初戦でコートジボワールと対戦。16分に本田のゴールで幸先良く先制したが、後半に２失点。１−２の逆転負けを喫した。続くギリシャ戦は０−０のスコアレスドロー。迎えた最終節のコロンビア戦。17分に先手を取られるが、前半の終了間際に本田の