女優の広瀬すず（27）が6日に都内で行われた、映画「『遠い山なみの光』公開記念舞台あいさつ」に出席。忘れられない記憶を明かした。同作はノーベル文学賞作家であるカズオ・イシグロ氏の同名小説が原作。1950年代の長崎と1980年代の英国を舞台に、まだ過去にしきれない「傷跡」と、未来を夢見る圧倒的な「生」のパワーが渦巻いていた時代を生き抜いた女性たちの姿を描く。「第78回カンヌ国際映画祭」の「ある視点」部門に正