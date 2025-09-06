◇セ・リーグ巨人−中日（2025年9月6日バンテリンD）巨人の井上温大投手（24）が6日、中日戦（バンテリンD）で先発登板。初回に2者連続本塁打を許すなど、2回4失点で降板した。初回2死一塁、細川に先制の16号2ランを左翼席に運ばれると、続くボスラーにも右翼席への13号ソロを許した。2回も1死満塁とピンチを招くと、田中に左前適時打を打たれた。上林、細川と後続を打ち取ったが、3回からは船迫がマウンドに上がった