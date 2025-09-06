◇早稲田実業2006OB対駒大苫小牧2006OB（2025年9月6日北海道長沼町はらっぱスタジアム）2006年夏の甲子園決勝で延長15回引き分けの末の再試合で早稲田実が初優勝した「早稲田実対駒大苫小牧」の同年のOBが集結した「早稲田実業2006OB対駒大苫小牧2006OB」が6日、北海道長沼町のはらっぱスタジアムで行われた。早実のエースだった元日本ハムの斎藤佑樹氏が手がけた同スタジアムで行われた「19年ぶりの再戦」となる記念試