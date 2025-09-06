西武は6日、乳がんの早期発見などの大切さを訴える「ピンクリボン運動」に賛同し「ライオンズピンクリボンキャンペーン2025」をベルーナドームで実施した。08年に妻を乳がんで亡くした鳥越裕介ヘッドコーチ（54）が特別サポーターとして参加。パンフレットを配るなど受診を呼びかけ「何かのきっかけになればですね。何もなければ、安心を買えればそれでいいので。あとは一度すればこういうものだ、大丈夫、また安心をもら