「中日−巨人」（６日、バンテリンドーム）巨人の井上温大投手が２回までに７安打を浴び４失点を喫してＫＯされた。井上は「早い回で降板してしまい、チームに申し訳ないです」とコメントした。初回に細川に２ラン、ボスラーにソロ本塁打と２者連続アーチを食らって３点を失った井上。二回も３安打を浴びて１死満塁のピンチを招き、田中に左前適時打を許して致命的な追加点を奪われた。それでも上林は三振に仕留め、細川は内