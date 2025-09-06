オリオールズ戦に先発登板したドジャース・大谷。3回2/3を無失点で勝敗は付かなかった＝ボルティモア（共同）オリオールズ戦に先発予定だったグラスノーが背中に張りを訴え、白羽の矢が立ったのは開始約5時間前。ドジャースの大谷は、宿舎で連絡を受け「いけるよ」と快諾。体調不良で3日の登板を回避し、8日に変更していた先発を前倒し。5日、急きょ上がったマウンドで力投した。22球投じた直球の半数が100マイル（約161キロ）