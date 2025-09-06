9月6日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、菅原明良騎乗の1番人気、アルデトップガン（牡2・美浦・田中剛）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のイヌボウノアサヒ（牝2・美浦・中舘英二）、3着にコパノエイダン（牡2・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは1:12.5（稍重）。【新馬/中山5R】ダノンキングリー産駒 ランプローグがデビューV2025年千葉セリで8000万円（税別）の価格2歳新馬戦・アルデトップガンと