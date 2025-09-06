専門店がオープンするほどの大人気モデル1990年代に流行したのが、レトロなデザインをまとった「パイクカー」です。スバルの「サンバーディアスクラシック」や、ダイハツの「ミラジーノ」などが代表的な存在として知られています。【画像】めちゃ渋イイ！ これが“レトロ”な日産「斬新コンパクトカー」です！（25枚）しかし、これらが登場する以前の1980年代後半に、日産が「Be-1（ビー・ワン）」というパイクカーを発売し