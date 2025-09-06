大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）にむけた二所ノ関一門連合稽古が６日、千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）と１５番連続で取る三番稽古で１２勝３敗と圧倒した。最初の手合わせで得意の右を差して寄り切り。５番を取って３勝２敗だったが、徐々に大の里が横綱としての貫禄をみせつける。持ち前の左おっつけが攻守に効果を発揮。もろ差しになって寄り切るな