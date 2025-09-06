大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が６日、千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた。東前頭筆頭・玉鷲（片男波）も参加し、幕内・阿炎（錣山）、王鵬（大嶽）、先場所Ｖの琴勝峰（佐渡ケ嶽）らと１１番取って９勝だった。４０歳は立ち合いから強烈な突き押しで一気に前に出るなど存在感を見せたが、稽古後の表情は晴れなかった。「あまりいい気分ではない。外から見たらすごくいい稽古にな