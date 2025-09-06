「着ぐるみonちゃん」と「着ぐるみnoちゃん」のビッグなぬいぐるみが登場。9月13日（土）から全国12の会場で開催されるイベント「水曜どうでしょうキャラバン2025」の各会場でも数量限定・抽選販売される。「onちゃん」はHTBが開局30周年を迎えた1997年に誕生、そこから25年以上にわたって愛され続けているHTBのマスコットキャラクターだ。パレード星のポンピコ町からやってきた食いしん坊の男の子という設定で、愛嬌る表情とバス