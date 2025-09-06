サッカーのフランス1部パリ・サンジェルマンは5日、ルイスエンリケ監督（55）が自転車事故で鎖骨を骨折したと発表した。救急搬送されて手術を受けるという。レキップ紙などによれば、同監督はサイクリストとして知られ、普段から自転車でトレーニングをしているという。スペイン出身の指揮官は昨季の欧州チャンピオンズリーグでチームを初優勝に導いた。