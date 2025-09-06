「中国のいま」を伝えるイベント「チャイナフェスティバル」が都内で始まりました。最新の人型ロボットや電気自動車が登場し、中国の技術力をアピールしています。【映像】ボクシングをするロボット「最新の人型ロボットです。自由に歩き回ったりしています」（リポーター）イベントでは軽快な動きでボクシングをするロボットの実演や、日本カー・オブ・ザ・イヤーで注目すべきクルマとして選ばれた最先端の電気自動車なども展