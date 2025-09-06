川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件を受けて、神奈川県警の全ての警察署長らが集まり、県警本部長が「被害者の安全確保を最優先として対策を徹底してほしい」と訓示しました。【映像】ストーカー被害を訴えていた岡崎彩咲陽さん（20）川崎市の岡崎彩咲陽さん（20）は去年12月、元交際相手の白井秀征被告（28）からストーカー被害を警察に相談していましたが今年4月、白井被告の自宅から遺体で見つかりま