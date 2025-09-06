アメリカの電気自動車大手テスラは、イーロン・マスクCEOに対して約1兆ドルもの巨額な報酬を与える提案を明らかにしました。【映像】ダンスするイーロン・マスク氏テスラは5日、今後10年間で時価総額を現在の約8倍の8兆5000億ドルに引き上げた場合、マスク氏に株式を12％付与するとしています。この株式報酬は約1兆ドル＝日本円で148兆円にのぼり、アメリカメディアはマスク氏を経営に専念させるための「前代未聞な巨額報酬