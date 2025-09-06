男性皇族が成年を迎えたことを示す「成年式」で悠仁さまは、皇居にある宮中三殿で「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」に臨まれました。【映像】「朝見の儀」での悠仁さまの様子成年用の装束「縫腋袍」に身を包んだ悠仁さまは、午前11時半ごろ皇室の祖先や神々を祀る宮中三殿に入り、成年となったことを報告されました。宮中三殿には天照大御神が祀られている「賢所」、歴代の天皇や皇族が祀られている「皇霊殿」、国中の神々が祀