私（シズカ）は、夫と娘のヒマリ（高校2年生）との3人家族です。ヒマリには昨年秋からお付き合いしている男の子がいます。彼の名前はユウキくん。サッカー部に所属しており、練習や試合で忙しくてなかなかゆっくり会えないとヒマリがぼやいていました。そんなある日、ようやく初デートをしてきたヒマリが上機嫌で帰宅。そして「全額ユウキの奢りだった！」と興奮気味で話してきました。さすがに学生のうちは割り勘の方がいいと話す