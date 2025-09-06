地域の住民に楽しんでもらいたいと、岡山県津山市のカー用品店で家族向けのイベントが開かれました。 【写真を見る】降り注ぐシャボン玉に大はしゃぎ「子どももすごく楽しそう」カー用品店で家族向けのイベント【岡山】 降り注ぐシャボン玉に大はしゃぎです。子どもたちの思い出づくりにと先週、オートバックス津山院庄店でイベントが開かれました。 パターゴルフや滑り台付きのプールは子どもた