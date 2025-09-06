90年代後編、「進め！電波少年」のヒッチハイク企画で、日本中に社会現象を巻き起こしたお笑いコンビ「猿岩石」。その後、芸人として大ブレイクをはたしたボケの有吉弘行に対して、ツッコミの森脇和成はサラリーマン生活を経て現在は舞台役者として再出発している。 森脇は今、どんな思いで役者として邁進しているのか（前後編の後編）。 【画像】有吉弘行とのコンビ・猿岩石でミリオンセラーを達成した名