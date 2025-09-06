◆ソフトバンク―楽天（6日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの海野隆司捕手が先制適時打を放った。2回は先頭中村晃が四球で出塁、2死から笹川吉康が中前打で一、二塁のチャンスを作る。続く海野が楽天先発の荘司康誠が投じた直球を中前へはじき返し、二塁走者の中村が先制のホームを踏んだ。海野はこれで3試合連続打点と打撃好調。前日に18安打の大勝で優勝マジック18を点灯させたソフトバンクが、この日も順調に先制