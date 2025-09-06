今月からすべてのグループで始まったサッカーワールドカップ欧州予選。5日はグループB、C、D、I、Lの10試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。グループB、C、Dは各チームが初戦。グループBでは、スイスがコソボ相手に4得点を奪う快勝で白星発進。グループCでは、ギリシャが5得点を奪いベラルー