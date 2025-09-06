タレントの西野未姫（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）、長女・にこりちゃん（0）と“おそろいパジャマ”の3ショットを披露した。【写真】「いい写真」西野未姫＆山本圭壱＆長女“おそろいパジャマ”で3ショット「ジェラピケお揃いパジャマ」とつづり、写真をアップ。ドラえもんとドラミちゃんがプリントされたパジャマ姿で楽しそうな雰囲気の3人の姿が写し出されている