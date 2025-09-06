「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）大谷翔平投手が緊急先発で３回２／３を無失点、５奪三振の圧巻投球を見せた。「ピッチングニンジャ」の愛称で親しまれるＭＬＢアナリストのロブ・フリードマン氏は、大谷の投球モーションを解析。驚がくの事実が明らかになった。切り取られたのは四回１死三塁でリベラを打席に迎えた場面。大谷は初球に１０１マイルのフォーシームで空振りを奪った。以降も直球で押し